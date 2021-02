Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Femmes valeureuses du Sénégal : Amy Mbacke Thiam, l'or collé aux pieds Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 16:13 | | 0 commentaire(s)| Née le 10 novembre 1976, Amy Mbacke Thiam est une athlète sénégalaise. Son choix d’embrasser la haute compétition lui a permis de monter sur la première marche du podium, et de faire flotter le drapeau national.



Originaire de Kaolack, elle pratique le 400m. Elle remporte le titre mondial chez les dames lors des Championnats du Monde (2001) à Edmonton (Canada).

Elle obtint le titre des Jeux de la Francophonie et confirme qu'elle est la nouvelle reine du 400m. Elle remporte la médaille de bronze aux mondiaux de 2003 à Paris Saint-Denis.



En 2006, elle est Championne d' Afrique en Ile Maurice. Aux Championnats d'Afrique de 2010, elle est médaillée d'argent sur les 400m et médaillée de bronze sur le 4x400m. Elle reste dans l'histoire comme la seule Sénégalaise médaillée d'or aux championnats du monde d’athlétisme.



Depuis sa retraite, elle travaille a l' émergence de futurs champions d'athlétisme en fondant une école dénommée «Cœur de Lion de Dakar», chargée de former des athlètes dans la capitale sénégalaise, et l'association du même nom dont elle est la présidente.



Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





