Née le 17 avril 1929 et rappelée à Dieu le 17 aout 1981 à Dakar, Mariam Ba est une écrivaine sénégalaise. Elle intègre l'Ecole normale en 1943, et s'y distingue par ses bons résultats. Elle en sort diplômée en 194 7 et devient enseignante. Douze ans âpres, elle sera mutée auprès de !'Inspection de l'enseignement sur sa demande, pour raison de santé.

En 1979, elle publie aux Nouvelles éditions africaines son premier roman, "Une si longue lettre" (Prix Noma). Ce classique pose avec force la problématique de la polygamie et des castes dans la société sénégalaise fortement attachée à ses traditions et traversée de mille courants à de nouveaux modèles culturels.



Ce roman a permis a des générations d'élèves de connaitre un aspect de la vie de Mariam Ba : savoir s' engager par pure conviction, pour une meilleure prise en compte des questions féminines notamment, pour lesquelles elle va intégrer la Fédération des associations féminines du Sénégal et l' Amicale Germaine Legoff.



Elle n'assistera pas à la parution de son deuxième roman, "Un chant écarlate", est paru à titre posthume.



Un lycée de Gorée (la Maison d’éducation Mariama Ba) porte son nom. Elle fut Fondatrice et présidente du Cercle Femina.



Femmes du Sénégal • une si longue histoire.





