Ferdinand Coly: Tout n’a pas été parfait, mais j’ai vu une équipe sénégalaise disciplinée, rigoureuse et solidaire » Dans un entretien avec le site "So foot", Ferdinand Coly parle d’une victoire logique contre la Pologne. Mais pour lui, tout n’a pas été parfait. Aussi, demande-t-il aux "Lions" de battre à tout prix le Japon s’ils veulent atteindre le second tour.

« C’est une victoire logique ». Ce sont les premiers mots de Ferdinand Coly. « J’ai vu une équipe sénégalaise disciplinée, rigoureuse et solidaire. Tout n’a pas été parfait, bien sûr, mais c’est très encourageant pour la suite. La Pologne était parfois considérée comme le favori du groupe. Débuter par une victoire face à une équipe qui avait fait bonne impression lors des qualifications, c’est très bien », a expliqué Coly.



Pour la qualification, Ferdinand Coly indique que les "Lions" peuvent le faire dès ce week-end. « Dès dimanche, le Sénégal pourra espérer atteindre les huitièmes de finale, s’il bat le Japon. Ce sera difficile, face à un adversaire qui a son style, mais ce que j’ai vu me rend optimiste », explique-t-il. Concernant la titularisation d’Alfred Ndiaye à la place du capitaine Cheikhou Kouyaté, Ferdinand Coly n’est pas surpris. « Aliou a aligné la meilleure équipe possible pour affronter la Pologne, dont il avait visiblement bien étudié le jeu. Les derniers matchs d’Alfred Ndiaye ont été convaincants. Aliou l’a titularisé, car il savait qu’il rendrait de gros services », explique Coly. Et de poursuivre : « il a aussi fait confiance à Mbaye Niang: très intéressant lors des derniers matchs amicaux. Il a eu raison : parce qu’il gagne un duel que le Sénégal ouvre le score et parce qu’il s’est montré opportuniste après une grosse erreur polonaise qu’il marque le second. Et le coach a su faire les changements qu’il fallait en seconde période, en densifiant son milieu ».



Commentant la victoire face à la Pologne, Ferdinand Coly souligne que « les "Lions" ont remporté la plupart des duels. Cela a fait la différence. La Pologne a parfois essayé de passer les côtés. Mais elle n’a été dangereuse qu’en seconde période, je m’attendais à ce qu’elle pousse au retour des vestiaires, pour tenter d’égaliser. Elle a eu quelques occasions, mais le Sénégal a bien tenu, sans s’affoler. Le bloc est resté bien en place. Les "Lions" ont fait preuve d’une grosse solidarité ».











