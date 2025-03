Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fespaco 2025 : Dani Kouyaté remporte l’Etalon d’or pour son film ”Katanga – La danse des scorpions” Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Mars 2025 à 10:06 | | 0 commentaire(s)| Le réalisateur burkinabè Dani Kouyaté a remporté samedi l’Etalon d’or de la 29ième édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), pour son film “Katanga – La danse des scorpions”, nous informe l’APS.

L’agence rappelle que Kouyaté est le troisième réalisateur burkinabè à inscrire son nom à ce niveau du palmarès du Fespaco, le plus important festival consacré au cinéma africain, après Idrissa Ouédraogo en 1991, pour « Tilaï », et Gaston Kaboré en 1997, pour « Bud Yam ».



« Katanga – La danse des scorpions », d’après ‘’La tragédie de Macbeth’’ de William Shakespeare, est un questionnement audacieux du réalisateur sur le pouvoir, la politique, avec un va-et-vient réussi entre l’histoire et des éléments contemporains.



Les scènes du film ont été réalisées au Burkina Faso avec une équipe technique composée essentiellement de jeunes de l’Institut supérieur de l’image et du son/Studio Ecole de Ouagadougou. (ISIS).



La problématique de la gouvernance politique et du rapport au pouvoir est au cœur de ce film tourné en noir et blanc et joué en mooré. Le réalisateur réussit magistralement à mettre les outils de narration d’aujourd’hui au service de la tradition des Djélis de raconter les histoires, d’inscrire dans le temps et dans l’espace la permanence de valeurs comme le respect de la vie, l’attachement à la parole donnée.





