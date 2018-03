Festival chant des Linguères : Les invités de Coumba Gawlo portent le combat de la Diva

Face à la presse, expliquant leur engagement pour soutenir l’initiative de Coumba Gawlo, les artistes invités se sont appropriés les causes du festival.



A la suite de Coumba Gawlo qui a campé le débat et expliqué les tenants du projet, ses invités ont pris la parole pour expliquer leur engagement à soutenir la cause des femmes. Rocky Gold et Nourat du Burkina Faso ont cité en exemple, les troubles dans leurs pays respectifs pour justifier l’urgence d’une tribune des femmes. En attendant le déroulé du forum aujourd’hui avec la prise de parole des experts, le public pourra comprendre l’acuité du sujet sur le dividende démographique comme des plaidoyers seront faits pour l’autonomisation des femmes.



Les jeunes étudiants, massivement présents à la Cité Claudel, n’ont pas manqué d’interpeller Coumba Gawlo et ses paires, sur les enjeux liés à leur carriére et les attentes qu’elles peuvent nourrir avec ce projet.