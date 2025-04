Fête de Pâques : Le président Bassirou Diomaye Faye adresse ses vœux à la communauté chrétienne À l’occasion de la fête de Pâques célébrée ce dimanche 20 avril 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses chaleureuses salutations et ses meilleurs vœux à la communauté chrétienne du Sénégal et de la diaspora.

Dans un message transmis par la Présidence, le chef de l’État a salué cette fête symbolique, porteuse de renaissance, d’espérance et de paix. Il a rappelé l’importance de cette célébration pour tous les croyants, tout en soulignant les valeurs qui fondent la cohésion de la nation sénégalaise.



« Pâques est également l’occasion de réaffirmer notre attachement aux principes fondamentaux qui font la force du Sénégal : le respect mutuel, l’unité nationale et la solidarité entre toutes les composantes religieuses et culturelles du pays », a souligné la Présidence.



En cette journée particulière, le président Diomaye Faye a renouvelé son engagement en faveur du vivre-ensemble, du dialogue interreligieux et du renforcement des liens fraternels entre tous les Sénégalais.



« Joyeuses fêtes de Pâques à tous nos concitoyens chrétiens. Paix et prospérité au Sénégal et à l’ensemble de ses communautés », conclut le message présidentiel.



