Fête du 1er Mai : Le ministre du Travail Yankoba Diémé aux cotés des centrales syndicales pour raviver l’espoir

Le ministre du Travail Yankoba Diémé a participé hier à la manifestation des centrales syndicales à la Place de l’Indépendance. Il a indiqué que le paiement du salaire est une question sacrée qu’il va falloir honorer à temps.



«Il y a longtemps, le Sénégal n’a pas pu célébrer comme à l’accoutumée la fête du 1e mai. Mais notons que ça se passe dans le contexte où c’est la première fête du Travail de son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et du Gouvernement de rupture et du changement systémique. Qui coïncide également avec, aujourd’hui, la rencontre entre le Président et toutes les centrales syndicales et les forces vives de la nation. Je suis passé aujourd’hui sur invitation des centrales syndicales pour communier ensemble avec elles, communier et célébrer la fête du Travail » a souligné Yankoba Diémé



. « Ce qui s’est passé dans un contexte qui fait renaitre l’espoir pour ce pays, dans un contexte très tendu parce qu’il y a des retards de salaire notés par- ci et par- là. Or le paiement du salaire à temps est une question qu’il va falloir honorer. Il y a aussi une certaine difficulté dans le cadre du coût de la vie...



Aujourd’hui, la bonne nouvelle est que tous les Sénégalais se sont inscrits dans un élan de solidarité et de sursaut national pour qu’ensemble, nous nous attaquions aux problèmes qui sont les nôtres. Parce que la solution ne peut pas venir ailleurs que par nous. Je tenais à réitérer mes félicitations aux centrales syndicales, à tous les travailleurs ainsi qu’aux chercheurs d’emploi. La fête, c’est pour tout le monde.



Chercher de l’emploi au Sénégal, ce n’est pas facile. C’est un choix du boulot. La bonne nouvelle est que nos paires sont des jeunes qui ont milité dans le syndicalisme. Des jeunes qui savent que les jeunes ont vécu des choses difficiles qu’ils savent quoi faire pour un Sénégal de valeur» a ajouté le nouveau ministre du Travail.

Avec le Témoin