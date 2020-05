Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Fête du travail : pourquoi le 1er mai est-il férié ? Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mai 2020 à 23:24 | | 0 commentaire(s)| En France, le 1er mai fait partie des nombreux jours fériés. Mais pour quelles raisons ? Tout a commencé il y a plus de 130 ans.

Quelles sont les origines du 1er mai ? La Fête du travail a des origines américaines. Les syndicats américains décident, à partir du 1er mai 1884, de mener une action afin d'obtenir aux travailleurs la journée de huit heures. Cette date du 1er mai n'est pas choisie au hasard : outre-Atlantique, elle correspondait à l'époque au premier jour de l’année comptable des entreprises. Mais en 1886, nombreux sont ceux qui n'ont pas obtenu satisfaction. De grandes manifestations sont alors organisées, à partir du 1er mai, dans tout le pays. La situation tourne au drame à Chicago. Le 3 mai, trois ouvriers sont tués. Le jour suivant, des manifestants lancent une bombe sur la police, faisant plusieurs morts.

La Fête du travail en France Ces événements ont également eu des répercutions en France. En 1889 à Paris, le Congrès de la IIe Internationale Socialiste choisit le 1er mai comme journée de revendication, avec le même objectifs que les travailleurs américains. Et comme aux Etats-Unis, la situation tourne parfois au drame. C'est notamment le cas le 1er mai 1891 dans la commune de Fourmies, dans le Nord. L'armée tire sur la foule, faisant neuf morts et une trentaine de blessés. Suite à ce drame, le 1er mai devient encore plus le jour des revendications sociales dans l'Hexagone. Première avancée, le ministère du travail est créé en 1906. Mais il faut attendre 1919 pour que soit légalisée la journée de huit heures. Par la suite, pendant l'occupation allemande, le maréchal Pétain déclare en 1941 que le 1er mai sera "la fête du Travail et de la Concorde sociale". Cette journée, chômée sans diminution de salaire, avait pour objectif de rallier les Français au régime de Vichy. Le 26 avril 1946, le gouvernement issu de la libération reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er mai. Enfin, en 1948, il devient férié et chômé. A noter que si, traditionnellement, les manifestants avaient l'habitude de défiler avec une églantine rouge accrochée à la boutonnière, cette fleur a progressivement été remplacée par le muguet.

Où le 1er mai est-il chômé ? La Fête du travail est célébrée partout dans le monde. Mais si certains pays ont choisi de le faire comme la France le 1er mai avec un jour chômé, ce n'est pas le cas partout. En Europe, la Suisse et les Pays-Bas font ainsi exception à la règle. En Angleterre, le jour chômé est le premier lundi de mai. Hors Europe, des nations comme le Japon, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud fêtent les travailleurs le 1er mai. Mais ce n'est pas le cas des Américains et des Canadiens, qui ont, eux, choisi le premier lundi de septembre.

