«Fiba hall of fame» : Mame Maty Mbengue au panthéon du basketball mondial

L'ancienne internationale sénégalaise de Basket-Ball Mame Maty Mbengue est entrée un peu plus dans la légende avec sa sélectionnée dans la classe 2022 du Hall All Fame de la FIBA. Une distinction qui consacre le parcours exceptionnel et sa contribution au développement du Basket-Ball dans le monde. La quintuple championne d'Afrique qui sera distinguée le 30 novembre prochain en Suisse, devient la première femme africaine à accéder à ce rang. Mais, la troisième personnalité sénégalaise à entrer dans l'histoire du basket-ball mondial après Abdoulaye Sèye Moreau et Mathieu Faye, informe SudQuotidien.

Après l’ancienne gloire Mathieu Faye et l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket et de la FIBA, Feu Abdoulaye Sèye Moreau, Mame Maty Mbengue entre ainsi dans la légende de l’histoire et panthéon du Basket-Ball mondial.



L’ancienne internationale sénégalaise a été sélectionnée dans la classe 2022 du Hall All Fame de la FIBA. Cette distinction est dédiée aux acteurs qui, par leurs parcours exceptionnels, ont contribué au développement du Basket-Ball dans le monde. Lisa Leslie, l’une des joueuses les plus décorées de l’histoire du basketball international, Auriemma, l’entraîneur tant vanté de l’Université du Connecticut au record de 11 titres féminins de la NCAA de 1995 à 2016, Robyn Mahe, leader légendaire d’une équipe d’Opals sont les têtes d’affiche de la « FIBA ​​Hall of Fame Class of 2022 », composé de joueurs et d’entraîneurs qui ont laissé des traces indélébiles sur le basket. Cinq fois médaillée d’or à l’Afrobasket (1984, 1990, 1993, 1997, 2001), deux fois médaillée d’or aux Jeux Africains (1995, 1999), 4 fois MVP de l’Afrobasket, médaillée d’or aux Jeux de la Francophonie en 1997, Mame Maty Mbengue figure ainsi dans un groupe de neuf personnes à accéder à cette promotion 2022 composée de joueurs et d’entraîneurs qui ont laissé des traces indélébiles sur le basket. L’ancienne pivot des Lionnes devient aussi la première femme africaine à entrer dans le Hall of Fame.



Dans la lettre officielle reçue par la Fédération sénégalaise de basket et adressée à Mame Maty Mbengue, le Secrétaire Général de la FIBA Andreas Zagklis et le Président Hamane Niang déclarent : «Vos remarquables réalisations personnelles en tant que joueuse de l’équipe nationale du Sénégal, en tant que quintuple médaillée d’or de l’Afrobasket et médaillée d’argent de l’AfroBasket, ainsi que vos nombreuses réalisations dans le Basket-ball professionnel, ont grandement contribué à la croissance de notre sport dans votre pays et dans le monde entier».



La cérémonie d’intronisation aura lieu le mercredi 30 novembre 2022, à la Maison du basket Patrick Baumann à Mies, siège de la FIBA en Suisse.



La FSBB honore ce dimanche la Légende sénégalaise



En attendant son intronisation, Mame Maty Mbengue sera honorée demain dimanche 2 octobre, au stadium Marius Ndiaye par la Fédération sénégalaise de Basket-Ball. Ce sera lors de la finale de la coupe nationale Dames. A travers un communiqué, Me Babacar Ndiaye, président a exprimé «sa satisfaction et présente ses chaleureuses félicitations à Mame Maty Mbengue au nom de la famille du Basket-Ball sénégalais et compte rendre un hommage mérité à Mame Maty Mbengue»



