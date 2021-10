Fidélité, constance et représentativité : Les atouts qui sortent ADS du lot Missionnaire de l’Etat et proche collaborateur du chef de l’Etat, Abdoulaye Diouf Sarr s’est imposé à force de loyauté et de fidélité. Le candidat de la majorité pour la Mairie de Dakar est un calibre au-dessus de ses concurrents à la magistrature de la capitale. Constant dans sa démarche et n’ayant aucun agenda caché, si ce n’est celui de réussir toutes les missions à lui confiées, le Maire de Yoff est tellement représentatif que son aura a dépassé le bastion Lébou de Dakar.



Plusieurs franges de l’Apr comme de la coalition présidentielle le dépeignent comme un interlocuteur crédible, d’un commerce facile et d’une efficacité sans faille. Le leader de la Convergence des Cadres Républicains (CCR), qui ne place jamais un mot au-dessus de l’autre, a aussi séduit l’électorat par son style politique policé aux antipodes des échanges de bas étage qui font la singularité des hommes politiques.

Si Abdoulaye Diouf Sarr boxe sur un autre niveau, c’est que le ministre de la Santé n’est pas du même calibre que beaucoup de ses pairs qui travaillent en sourdine à gérer un calendrier caché. L’examen de passage pour cette station très courue n’était pas lié à sa gestion de la pandémie. Mais, avec le succès éclatant récolté après presque deux ans de résilience, sans compter sa partition individuelle pour profiler les idées majeures du chef de l’Etat dans l’offre sanitaire, c’est d’un pion essentiel du dispositif étatique qu’il s’agit. Qui plus est, ADS reste un collaborateur apprécié par la constante du parti et de la coalition.





