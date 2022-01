Fifa The Best: Edouard Mendy élu Meilleur gardien de l’année

Le portier sénégalais Edouard Mendy, est élu, ce lundi, Meilleur gardien de l’année 2021. Devancé par Gianluigi Donnarumma (22 ans) au Ballon d'Or, le gardien de Chelsea Edouard Mendy (29 ans) remporte ce trophée.



Le Lion de la Téranga, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Blues,

est attendu demain mardi dans les buts de l’équipe nationale du Sénégal face au Malawi, dans le cadre du dernier match de poule de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) au Cameroun.



