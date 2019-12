Films et Séries TV 2019: « Atlantique » de Mati Diop dans le top 5 des favoris de Obama

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 12:37

L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama a partagé hier sur ses comptes Facebook et twetter, son top des meilleurs livres, film et série Tv de 2019. Parmi, les films on découvre Atlantique de la franco-sénégalais Mati Diop. Ce long qui a remporté le Grand Prix du Jury à Cannes 2019, a été tourné à la banlieue de Dakar. Les principaux acteurs sont également originaires de Thiaroye.







