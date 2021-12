Fin d’année: Françoise Hélène Gaye organise une grande surprise en l’honneur de Adji Sarr S’il a une personne qui a marqué l’année 2021 au Sénégal, selon Coddas et alliés, c’est bien Adji Sarr pour le compte de son dossier d’accusation de viol qui l’oppose au leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

À cet effet, ses souteneurs, à savoir le Collectif de la défense des droits d’Adji Sarr (CODDAS), compte organiser, à son honneur, un Pot de Fin d’Année. La date est connue.



Plus d’une centaine de personnes, tous souteneurs de la cause d’Adji Sarr et des droits des femmes, vont se réunir, ce 18 décembre, dans un hôtel de Dakar, pour renouveler leur soutien à Adji Sarr et toutes les femmes comme elle, qui “ sont dans des difficultés avec la société ”, mais aussi et surtout, qui “ vivent l’oppression de cette société souvent injustement et d’une manière injustifiée ”.

