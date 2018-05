Fin de la crise scolaire - Saourou Sène satisfait du protocole d’accord

Gouvernement et syndicalistes enseignants se donnent la main pour sauver le reste de l’année scolaire. Après des mois de perturbations dans le secteur de l’éducation, le protocole d’accord axé sur six points, a été signé dans la nuit d’hier à aujourd'hui, pour mettre l’école sur de bons rails. Le porte-parole du G6, Saourou Sène du Saems montre sa satisfaction à propos du document signé des deux parties. « Le document qui a été finalisé et qui constitue le protocole d’accord, nous l’avons jugé pertinent et c’est la raison pour laquelle l’ensemble des organisations syndicales du G6 l’ont signé ».



Il précise devant la presse : « Dans ce document, il a été consigné l’ensemble des points pour lesquels nous avons de fortes préoccupations sur le système éducatif sénégalais ».



Mais il a aussi mis l’accent sur « la décision du Premier ministre de travailler avec le ministre de l’Education et celui du Budget pour que nous puissions aller vers l’apurement des ponctions opérées et la décision du gouvernement d’effacer les sanctions de 2016 sur le dossier des collègues concernés », tout en exprimant sa satisfaction de la hausse substantielle de l’indemnité de logements des enseignants.



M. Sène a aussi souligné que des discussions allons s’organiser pour le réaménagement de l’année scolaire dans l'optique de rattraper le temps perdu.











Thierno Malick Ndiaye