Fina Coulibaly, patronne de Sweet Beauty: "j'ai entendu qu'il a eu orgasme, que son sperme a été recueilli..." De révélations en révélations. Celle qui se fait passer pour Amy Diop, patronne de Sweet Beauty, se nomme en réalité Fina Coulibaly et les explications qu'elle a livrées sont tirées par les cheveux. Elle écarte l'idée d'un viol d'autant que le lieu ne s'y sied pas sans que l'on remarque des incongruités. Cependant, elle avoue être au courant d'un deal contre Ousmane Sonko qui aurait laissé du sperme dans l'affaire.

"Adji Sarr n'est pas un modèle car elle raconte tout ce qu'elle voit et est capable de tout. D'ailleurs mon époux m'a mis la puce à l'oreille en me demandant de la surveiller car elle demandait quant-est-ce qu'Ousmane Sonko allait débarquait pour sa séance de massage. Et c'est pourquoi je lui avait affecté une autre masseuse lors de l'arrivée de Sonko. Malgré cela, elle s'est arrangée pour être seule avec le politicien", assure Fina Coulibaly ou Amy Diop, dans l'audio dont Lera a copie.



"Fais tout pour recueillir son sperme"



A en croire la patronne de Sweet Beauty, "je savais qu'elle tramait quelque chose. Et quand Sonko est rentré, Adji Sarr m'a dit le même jour qu'elle était enceinte et qu'elle me dirait le moment venu l'auteur de sa grossesse. Et c'est lors de son audition à la Section de recherche que je l'ai entendu dire qu'elle a été violée par Ousmane Sonko. C'est en ce moment que je me suis rappelée qu'elle s'entretenait avec une personne qui lui disait de tout faire pour avoir son sperme. Et une de mes masseuses m'a confirmé qu'après son tête-à-tête avec Ousmane Sonko, qu'elle l'a entendu dire qu'il a eu un orgasme, que son sperme a été recueilli", a-t-elle ajouté dans l'audio.



Violation du couvre feu

La dame explique que le président de Pastef "était venu à 22 heures mardi dernier, en période de couvre feu, pour se faire masser. Il amenait lui-même sa pommade pour se faire masser à même la chaise. Mes masseuses passaient la nuit dans l'institut car elles ne pouvaient rentrer pendant le couvre feu", révèle-t-elle.





Si elle dit la vérité, Ousmane Sonko est-il plus légitime qu'Aminata Lô Dieng, circulant en toute impunité?



Fina Coulibaly a tant bien que mal "défendu" son client qu'il taxe de personne sérieuse et digne de confiance.



En attendant l'éclatement de la vérité, ni Ousmane Sonko ni d'autres candidats au massage "tonifiant relaxant", le seul employé dans les lieux, ne s'y hasarderont.

