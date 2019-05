Finale Ligue des Champions : Tout le Sénégal derrière Sadio Mané Ndongo Ndiaye, le conseiller à la jeunesse et aux sports du Chef de l’Etat, a salué la décision du ministre des Sports et du sélectionneur national d’assister à la finale de la Ligue des champions, Liverpool-Tottenham, pour apporter le soutien de la Nation à Sadio Mané.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019

«C’est de très bonnes initiatives, Sadio Mané est un patrimoine national et il doit sentir le pays derrière lui», a réagi dans un entretien avec l’aPS, l’ancien pivot des Lions de basket de 1998 à 2006. Ndongo Ndiaye a indiqué que l’attaquant de Liverpool doit sentir ce souffle de la Nation lors de cette finale.

«Oui, je suis en phase avec le ministre Matar Ba et Aliou Cissé», a insisté l’ancien pensionnaire de l’équipe nationale de basket.

Le ministre des Sports a annoncé en fin de semaine sa décision d’aller soutenir Sadio Mané lors de cette finale. Le sélectionneur national a assuré qu’il fera lui aussi le voyage de Madrid (Espagne). «J’irai à Madrid apporter mon soutien à Sadio Mané», a dit l’ancien capitaine des Lions du Sénégal au sujet de son vice-capitaine qui joue ce samedi sa seconde finale consécutive en LdC.

