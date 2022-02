Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Finale: Mosquées désertées, mariages religieux au fiasco: Dakar sous couvre-feu...sportif Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Février 2022 à 10:57 | | 0 commentaire(s)| Ce dimanche, après la prière de « Takoussane » (17h), la finale de la Can a complètement supplanté celles de « Timis » (19h11) et de Guéwé (20h 20), dans pratiquement toutes les mosquées de notre pays, désertées par les fidèles pour l’occasion. Pis, même les mariages religieux programmés le même jour, ont viré au fiasco. Bref, Dakar et le Sénégal tout en entier étaient sous couvre-feu…sportif.

Dimanche 06 février 2022, nous y sommes ! La finale tant attendue de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) entre le Sénégal et l’Egypte a débuté dès 19 heures à Yaoundé (Cameroun). Et dès ce coup d’envoi, les rues des quartiers de Dakar à l’image de celles des localités de l’ensemble du pays, étaient complètement désertes.



La circulation des personnes et des biens était quasiment inexistante. Les boutiques, les supermarchés, les magasins, les stations service, les boulangeries avaient baissé rideau, le temps d’une finale continentale. Bref, Dakar était sous couvreèfeu…sportif. Car les citoyens sénégalais et étrangers vivant parmi nous, s’étaient retirés chez eux ou alors s’étaient rués vers les fan’zones pour suivre en direct le match devant les écrans petits ou géants.



Bien évidemment, ce confinement sportif avait fini par impacter les mosquées. Pour preuve, après la prière de « Takoussane » (17h), la finale a complètement supplanté celles de de « Timis » (19h11) et de Guéwé (20h 20), dans pratiquement toutes les mosquées. Un triste constat de cet état de fait dans cette mosquée de Sacré-Cœur à Dakar, carrément vidée de ses fidèles. Il n’y avait pas plus de dix personnes lors de la prière de Timis, alors que généralement les dimanches, jours de repos, la mosquée affichait presque le plein !



Comme quoi, la passion et le suspense autour de cette finale (entre Timis et Guéwé) ont poussé de très nombreux fidèles à manquer à leur devoir religieux, c’est-à-dire aller à la mosquée. Interpellé sur ces prières buissonnières, l’imam de la mosquée s’est désolé de cette situation en s’emportant. « C’est regrettable de constater que beaucoup de fidèles ont raté les prières collectives à la mosquée sans aucune raison valable. Il est vrai qu’ils ont prié chez eux. Peut-être pendant ou après la finale entre le Sénégal et l’Egypte. Seulement, la prière collective est obligatoire pour les hommes résidents, sains et proches d’une mosquée. Mieux, les bienfaits d’aller prier à la mosquée sont incommensurables », explique notre interlocuteur.



Ne lui parlez surtout pas de finale continentale puisque, estime le religieux, « malgré sa popularité et son impact financier incontestable, le football reste un jeu pour l’islam ! Et rien qu’un jeu. Un jeu qui, il est vrai, n’est pas forcément interdit tant qu’il n’a pas une incidence négative sur nos pratiques d’adoration comme le fait de déserter les mosquées ou de retarder des prières par exemple. Je voudrais rappeler que l’islam encourage le sport d’une manière générale, car l’adage «un esprit sain dans un corps sain» est tout à fait conforme aux préceptes de notre belle religion. Du temps du Prophète Mohamed (Psl), la course de chevaux et le tir à l’arc étaient des sports populaires », prêche notre imam.



Football mo bari dolé ! Comme l’avait si bien chanté Youssou Ndour, « football mo bari dolé ! ».



Et pour montrer que la passion et la popularité du football sont sans commune mesure, les rares mariages religieux calés et programmés, ce dimanche de finale, ont presque viré au fiasco. Exemple, votre serviteur était convié à un mariage à Nord-Foire dont la célébration coïncidait malheureusement avec la finale de la Can. Renseignements pris, nous avons appris que le mariage religieux a été certes célébré, mais la mosquée était presque vide.



Un des beaux-parents de la mariée se désole : « Dommage qu’au moment où la date du mariage était fixée, personne n’aurait imaginé que le Sénégal allait se qualifier en finale. D’ailleurs, on n’avait jamais pensé à ce dimanche de finale. C’est regrettable que les gens n’aient pas pu faire le déplacement à la mosquée. Peut-être, par mesure de prudence face à d’éventuelles scènes de débordement d’après match, ou alors ceux habitant loin ne voulaient pas rater le coup d’envoi prévu à 19 heures » relativise-t-il avec beaucoup de regrets.



Il est vrai que certains ne prennent pas le soin, en choisissant les dates de leurs manifestations familiales, de tenir compte de certains événements internationaux ou nationaux comme la finale d’une Coupe d’Afrique ou d’une Coupe du Monde. Ou alors autres événements planétaires qui obligent les citoyens du monde à rester confinés devant leurs petits écrans.



Mais bon, pour juste deux prières ratées afin d’assister à un événement historique comme le sacre des « Lions » du football à une Coupe d’Afrique des Nations de football, on espère que Dieu, qui est avant tout Miséricorde, saura se montrer clément pour ses brebis que nous sommes !















Le Témoin



