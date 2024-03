Financement à long terme de l’Agenda 2063 : La vice-présidente de la Commission de l’Ua appelle à la mobilisation des ressources nationales, régionales et continentales

S’exprimant à l’ouverture de la réunion ministérielle de la 56ème session de la Conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique qui s’est tenue à Victoria Falls, au Zimbabwe, elle a souligné que cela pose d’énormes défis aux économies africaines, avec des répercussions sur les espaces politiques, sociaux également.



« Nous devons continuer à explorer les synergies qui mobiliseront les ressources nationales, régionales et continentales à travers des investissements en Afrique et en Bourse afin de garantir le financement à long terme de l’Agenda 2063 », a-t-elle déclaré.



La vice-présidente de la Commission de l’Union africaine a ajouté dans la foulée que les pays doivent renforcer le rôle du secteur privé comme source de financement vert.



« Nos politiques doivent amplifier l’impact du capital pour garantir que le stock d’actifs privés de l’Afrique contribue à la transition verte et au développement inclusif », a-t-elle indiqué enfin.



