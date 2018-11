Financement de 350 millions : C'est la débandade chez « Y’en a marre »

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos C’est la débandade depuis la révélation, par nos confrères de Source A, de la traque lancée par l’État du Sénégal contre « Y’en a marre » au sujet des 350 millions F CFA que le mouvement a reçu de l’ONG Lead Afrique Francophone.



La bande à Fadel Barro multiplie les sorties dans la presse pour tenter de justifier ce financement. Et pour toute explication, ils sont, à leur corps défendant, passés aux aveux.

En effets, les animateurs de « Y’en a marre » ont tous reconnu avoir reçu de l’argent de Lead Afrique Francophone mais également d’autres ONG. Selon Fadel Barro, c’est pour éviter d’être financés par les structures de l’État du Sénégal qu’ils ont tendu la main à ces ONG.

En tout état de cause, les choses sont désormais claires pour les Sénégalais qui s’étonnaient du brusque changement du niveau social des membres de « Y’en a marre », mal dissimulé à travers un accoutrement d’une fallacieuse simplicité. Ils savent désormais que les chantres autoproclamés de la Bonne gouvernance, révélés au monde grâce à un certain 23 juin, sont devenus riches. Ces derniers ont beau tenté de justifier l’utilisation de l’énorme quantité d’argent qu’ils manipulent, à travers des audits dont ils sont l’objet, le financement de projets de jeunes de la banlieue… mais sans convaincre.



Car ils n’arrivent toujours pas à dire comment ils surviennent à leurs besoins et entretiennent leurs familles. Ce n’est certainement pas en vendant quelques CD dans un marché du disque assommé par la piraterie et les nouvelles technologies, encore moins en monnayant un article pour un journaliste comme Fadel Barro qui a rangé sa plume depuis belle lurette pour des actions plus lucratives.

(Source : ANN)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook