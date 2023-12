Financement de jeunes entrepreneurs africains dans le secteur vert : La Fondation Tony Elumelu mobilise des dirigeants mondiaux

« La lutte contre le changement climatique est le défi majeur de notre époque. L'urgence est indéniable. » a déclaré Elumelu. « Il est essentiel que l'Afrique, en tant que continent, et les voix africaines, jouent un rôle clé dans les conversations sur le climat mondial, en tant que participants significatifs et non plus en tant que spectateurs. L'Afrique pollue le moins et est affectée de manière disproportionnée par le changement climatique. J'investis dans l'émergence d'une génération d'entrepreneurs verts, et nous tendons la main du partenariat, afin que d'autres puissent bénéficier et utiliser l'infrastructure et la plate-forme que nous avons créées pour atteindre les entrepreneurs à travers l'Afrique » a-t-il ajouté, selon un communiqué du goupe Uba.



L'entrepreneur de Madagascar dans l'économie verte, Marie-Christiana Kola, a partagé un cas de réussite captivant. « En tant que bénéficiaire du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, j'ai pu créer un savon pour les mains recyclé et 100 % biodégradable fabriqué avec de l'huile cuite usagée - le premier pollueur d'eau dans les villes urbaines africaines », a-t-elle expliqué. Ces savons ne protègent pas seulement l'environnement, mais ils sont aussi des savons de solidarité. « J'ai également pu assister à la conférence COP27 en Égypte, où j'ai remporté le Prix de l'Innovation. Aujourd'hui, j'emploie plus de 30 personnes grâce à la Fondation Tony Elumelu », s'est réjouie la malgache.



S'exprimant lors de l'événement de haut niveau TEF COP28, le Dr Okonjo Iweala, Directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, a déclaré : « Je suis fiere de ce que mon frère, Tony Elumelu, a réalisé pour autonomiser et inspirer tant de jeunes entrepreneurs." "Nous n'avons pas le choix ; l'avenir c'est le vert." a-t-elle ajouté. La croissance à l'avenir implique deux choses : elle doit etre verte et elle doit être inclusive. Je suis très intéressée par des partenariats avec des organisations tellles que la TEF », a ajouté Dr Iweala.



Pour sa part Ahunna Eziakonwa, administratrice adjointe et directrice régionale pour l'Afrique du PNUD, a indiqué que : « La raison pour laquelle le PNUD s'est associé à la Fondation Tony Elumelu il y a des années est due au leadership et au courage de la Fondation pour faire confiance et investir dans la jeunesse africaine. C'était l'une des premières organisations à le faire à cette échelle », s'est-elle réjouie. La Fondation s'est associée au PNUD pour autonomiser des milliers de personnes au Sahel, avec un projet ambitieux visant à avoir un impact sur la vie d'un million de jeunes Africains.



Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique à la SFI, a également déclaré : « Tony, je vous felicite, vous et votre Fondation, pour ce que vous avez fait pour soutenir les jeunes entrepreneurs en Afrique. La SFI a déployé 2 milliards de dollars de financement pour les PME africaines au cours du dernier exercice et nous sommes très heureux de pouvoir en faire plus, en travaillant avec vous. »



Kevin Frey, directeur général d'UNICEF Generation Unlimited, a ajouté : « Avec TEF, nous sommes passés de manière concertée à l'espace entrepreneurial. Et Kevin d'ajouter "Generation Unlimited a maintenant un programme phare avec la Fondation Tony Elumelu appelé BeGreenAfrica, lancé au Kenya, et maintenant avec le soutien de la Fondation IKEA et du gouvernement néerlandais, nous nous sommes étendus au Nigeria, au Maroc, à l'Afrique du Sud et au Sénégal. " Nous formerons et lancerons 500 entrepreneurs verts cette année dans le cadre du projet pilote dans ces pays. Alors Tony, merci beaucoup, tu as raison, tout est une question de partenariats », a-t-il ajouté.



Wendy Teleki, responsable de l'Initiative financière pour les femmes entrepreneures à la Banque mondiale, a dit : « Notre initiative axée sur les femmes a permis d'obtenir 3,6 milliards de dollars pour financer les femmes entrepreneures dans 67 pays à travers le monde, et nous sommes prêts à lancer un nouveau programme axé sur le financement des femmes entrepreneures africaines pour conduire la transition énergétique verte du continent, et nous sommes impatients de travailler avec la Fondation Tony Elumelu. »



Mattias Frumerie, ambassadeur suédois du climat et chef de la délégation de la CCNUCC, a déclaré : « Mon gouvernement et moi-même saluons l'impact incroyable de la Fondation Tony Elumelu à travers l'Afrique et faciliterons les liens entre la Fondation Tony Elumelu et les ambassades suédoises à travers l'Afrique pour stimuler l'innovation, la numérisation et la transition vers les énergies vertes, ce qui promet de créer de nouveaux emplois et de la croissance. »



Adam Wang-Levine, sous-secrétaire adjoint américain au climat, ajouté : « Avant de venir au Trésor américain, je travaillais dans le capital-risque, et je sais par expérience que c'est incroyablement important ce que fait la Fondation Tony Elumelu. " "J'ai vu deux piliers de leur travail – le financement et le mentorat – tout comme je l'ai vu avec la Silicon Valley, qui contribue à stimuler l'innovation et la création d'emplois." a-t-il fait savoir. Avant d'ajouter "nous sommes ravis d'entamer des discussions de partenariat. »



Muyiwa Akinyemi, Deputy GMD, United Bank for Africa, a annoncé : « Pour nous, UBA, nous donnons accès au marché dans 20 régions d'Afrique. Tout ce que nous faisons c'est autour de l'Afrique, et c'est pourquoi nous nous sommes associés à Afrexim Bank pour lancer le fonds de 6 milliards de dollars pour les PME en mettant l'accent sur la substitution des importations, travaillant dans quatre domaines clés, y compris la réduction des émissions climatiques. »



Selon le communiqué, plus tôt Tony Elumelu a rejoint Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale ; Brian Moynihan, président du conseil d'administration et PDG de Bank of America ; Mme Ruth Porat, présidente d'Alphabet et de Google ; et Mme Laurene Powell Jobs, fondatrice et présidente d'Emerson Collective dans un panel lors d'une session intitulée « Big, Audacious and Green : A Convergence of Visionaries », animée par Børge Brende, président du Forum économique mondial.



Bassirou MBAYE





