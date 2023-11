Financement des entreprises sénégalaises dans la sécurité alimentaire ou l'apprentissage à distance : La coopération luxembourgeoise lance le LuxAid Challenge Fund

Georges TERNES, ambassadeur du Luxembourg au Sénégal a procédé mercredi dans la capitale sénégalaise, au lancement de l’appel à projets du LuxAid Challenge Fund.



Le LuxAid Challenge Fund est une nouvelle initiative de la coopération luxembourgeoise qui vise à accélérer les innovations à impact portées par des jeunes entreprises au Sénégal.



À travers cet appel à projets, la responsable projet, du secteur privé & partenariats a indiqué que les startups sénégalaises, développant une solution dans le domaine de la sécurité alimentaire ou de l'apprentissage à distance pourront bénéficier dans le cadre de ce programme d’un cofinancement allant de 30 à 90 millions de Francs Cfa (50 000 à 140 000 euros).



Ndeye Awa Guèye souligne qu’il s’agit de faciliter l’accès à l’éducation à travers le développement de solutions digitales favorisant l’apprentissage à distance ou mettant en œuvre de nouvelles méthodologies de formation.



Par ailleurs, l’ambassadeur Georges TERNES ajoute que le LuxAid Challenge Fund entend contribuer à des enjeux sociétaux majeurs pour le Sénégal. Le fonds souhaite par ailleurs contribuer au renforcement de la résilience des systèmes alimentaires au Sénégal selon les initiateurs.



Dans leurs explications, les responsables du LuxAid Challenge Fund renseignent que l’ambition est de soutenir, par exemple, le développement de la production de protéines alternatives, ou des approches novatrices de production alimentaire, telles que l’hydroponie ou l’agriculture de précision.



La responsable projet du secteur privé & partenariats explique que le fonds cible les entreprises en phase de démarrage, enregistrées depuis 1 à 5 ans ; avec au moins deux (02) employés ; qui ont déjà testé leur produit/service sur le marché et ont donc réalisé des premiers revenus commerciaux ; et sont en mesure de cofinancer partiellement leur projet.



Il soutiendra l'atteinte de leurs objectifs de croissance et d'impact, par exemple à travers un appui financier à la commercialisation, à l’acquisition d’équipements, au renforcement des équipes, etc, fait-elle valoir.



L’objectif est, à terme, d’attirer d'autres capitaux permettant l'expansion des solutions et ainsi un impact décuplé au bénéfice des populations locales.



Elle a souligné que dans le cadre de cet appel à projets, les entreprises intéressées sont invitées à remettre leur dossier de candidature sur la plateforme de soumission ( bit.ly/LACF ) avant le 8 janvier 2024.



Les 15 candidats sénégalais qui seront présélectionnés devront pitcher devant un comité national de sélection en mars 2024. Le LuxAid Challenge Fund est également lancé au Burkina Faso et au Mali, a précisé Mme Guèye.



Elle déclare dans la foulée que les porteurs des projets retenus dans les trois pays se présenteront ensuite devant un comité international de sélection qui choisira les lauréats de l’appel à projets.



Ce dernier est pourvu d’une enveloppe d’un million d’euros pour les trois pays de la sous-région, fait-elle savoir avant d’indiquer enfin que les décisions finales sont attendues en mai 2024.



