Financement des femmes et des jeunes : 250 mille bénéficiaires de prêts de la Der selon Macky Sall

Dimanche 31 Décembre 2023

«Je suis heureux d’annoncer que j’ai renouvelé pour trois ans le Programme XËYU Ndaw ÑI, portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards de fcfa. Grâce à ces tous ces instruments actifs sur l’étendue du territoire national, nous avons amélioré le cadre de vie de nos villes, construit et réhabilité des lieux de cultes, créé des emplois et autres activités génératrices de revenus », a fait savoir Macky Sall qui renseigne aussi sur les financements de la Der.



« Nous avons financé des milliers de jeunes et femmes porteurs de projets, dont 250 000 attributaires de prêts de la Der/Fj. Et nous avons permis à des millions de bénéficiaires d’accéder à des services sociaux de base, y compris la couverture maladie, dont le taux est passé de 20% en 2013 à 53,2% en 2023. De Thiéyène à Bagaya, de Fissel à Saré Liou, de Diallocounda à Waalidiala, entre autres centaines de localités, nous avons désenclavé des pans entiers du territoire national, apporté de l’eau et de l’électricité, équipé des structures de santé, et octroyé des matériels pour l’allègement des travaux des femmes », a déclaré le président Sall.



En même temps, a-t-il dit, l’Etat continue de soutenir les ménages et les travailleurs. «En plus de la hausse générale des salaires dans la fonction publique, nous soutenons les prix des denrées de première nécessité, du transport, de l’eau et de l’énergie, dont la subvention, à elle seule, s’élève cette année à plus de 600 milliards de Fcfa », a rappelé Macky Sall.

Adou FAYE





Source : Le président de la République a salué les efforts de son régime dans le financement des femmes et des jeunes.Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-femmes-et-...

