Financement des infrastructures en Afrique : La Bceao organise une Master-class internationale en ligne le 30 mai

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

«Prévue le mardi 30 mai 2023 de 15h00 à 17h00 GMT via la plate-forme Zoo, cette conférence internationale sera animée par Bertrand Quelin, professeur permanent de stratégie à Hec Paris et directeur académique du Parcours Cemstrat 2. Cette Conférence marque le lancement officiel de l'édition 2023 des Parcours certifiants Bceao-Cofeb/Hec Paris, destinés aux cadres et dirigeants de l'écosystème bancaire et financier de l'Uemoa et des autres pays d'Afrique », informe la Bceao à travers un communiqué de presse.



La même source ajoute que le programme conjoint Bceao-Cofeb/Hec Paris de renforcement des capacités managériales du secteur bancaire et financier est une initiative des autorités de la Bceao, visant à permettre aux dirigeants et aux cadres du système financier de l'Uemoa, d'accéder à des formations de haut niveau conformes aux normes internationales. En marge de la Master-Class internationale, les différents Parcours certifiants proposés conjointement par les deux institutions seront présentés aux participants.



Pour rappel, l'offre de formation est composée de trois (3) produits. Le premier Parcours de formation est dénommé « Certificat exécutive management stratégique bancaire 1 » (Cemstrat 1). Ce Parcours cible les acteurs de la chaîne des valeurs du système bancaire et financier ainsi que les cadres dirigeants opérationnels et directeurs de départements des secteurs privé et public. Le deuxième Parcours intitulé Cemstrat sera lancé le 12 juillet 2023. Il est destiné aux directeurs généraux, directeurs généraux adjoints de banques et établissements financiers, ainsi qu'aux hauts responsables des administrations publiques et des organisations régionales.



Enfin, les deux partenaires (Bceao-Cofeb/Hec Paris) se sont associés pour proposer aux cadres des banques et des institutions financières de la zone Uemoa, une série de webinaires thématiques de courte durée (deux demi-journées par thème). Les thèmes sont identifiés en fonction de leur intérêt, au regard du contexte et des besoins recueillis. Toutefois, ils permettront, entre autres, de : revisiter des expertises que doit avoir un dirigeant de banque pour piloter avec performance son entreprise, construire des scénarios économiques et financiers pour les banques africaines, identifier les nouveaux risques pour les Banques africaines générés par la crise et créer de la valeur pour les Banques africaines.

Adou FAYE





Source : La Bceao à travers son Centre de formation et de recherche (Cofeb) organise, en partenariat avec Hec Paris, une Master-Class internationale en ligne sur le thème : « Financement des infrastructures en Afrique : quelles stratégies pour les banques ? ».Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-infrastruc...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook