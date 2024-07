Financement des risques et catastrophes : Le Sénégal et la Banque mondiale organisent un atelier, les 23 et 24 juillet prochains

De façon spécifique, précise-t-on, il vise à présenter les conclusions du diagnostic sur le financement des risques climatiques et de catastrophes au Sénégal élaboré par la Banque mondiale ; entamer les discussions pour l’élaboration d’une Stratégie nationale afin de renforcer la résilience financière du pays face aux catastrophes ; et lancer le Processus national du pays à l’initiative Global Shield.



Lors du premier jour de l’atelier, la Banque mondiale présentera les conclusions du diagnostic sur le financement des risques climatiques et de catastrophes.



«Cette analyse vise à aider les décideurs à mieux comprendre les impacts financiers, économiques et budgétaires liés aux catastrophes, ainsi que les options stratégiques permettant de renforcer la résilience financière du pays. La Banque mondiale présentera également les travaux à venir sur l’élaboration d’une Stratégie nationale sur le Frc, afin d’améliorer la protection de l’Etat, des ménages, des entreprises, et des agriculteurs face aux chocs », lit-on dans le document.



Relativement au second jour, une vue d’ensemble de l’initiative Global Shield sera partagée. Cette initiative, impulsée conjointement par le G7 et le V20 (groupe des vingt (20) pays les plus vulnérables aux changements climatiques), vise à renforcer la résilience financière des personnes et pays vulnérables face aux risques climatiques croissants. Les mécanismes de financement du Global Shield seront également présentés. L'événement comprendra des présentations, des discussions et des opportunités de réseautage, offrant ainsi une plateforme pour partager des idées et des expériences.



La Banque mondiale et le Global Shield appuient le Gouvernement du Sénégal dans l’élaboration de réformes ambitieuses afin de renforcer la résilience financière du pays face aux risques naturels et climatiques croissants. Ces initiatives participent à renforcer le dispositif stratégique du Sénégal en termes de prise en compte de la dimension climatique dans la gestion des investissements publics et de mise en place d’instruments innovants pour lever des fonds sur les marchés durables.



Le Sénégal démontre, ainsi son rôle pionnier en matière de financement et de gestion des risques et son engagement en faveur des Objectifs de développement durable (Odd). Cette démarche ouvre la voie à de nouveaux partenariats entre émetteurs publics et investisseurs privés dans l’atteinte de ces objectifs universels.



Adou Faye





