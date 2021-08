Financement du commerce de ses pays membres dans le contexte de la Covid-19: L’Itfc a approuvé 4,7 milliards de dollars en 2020

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

La Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc a lancé, ce jour, son rapport annuel sur l’efficacité du développement intitulé « Exploiter les perturbations pour mieux reconstruire ». Cette 5e édition du rapport analyse l'impact considérable engendré par la pandémie de la Covid-19 dans le monde mais aussi comment la pandémie a créé des opportunités à exploiter pour surmonter les défis imposés à tous.



4,7 milliards de dollars approuvés pour le financement du commerce



Le rapport illustre également les solutions et programmes mis en place par l'Itfc en matière de développement du commerce, en se concentrant sur certains aspects thématiques ou opérationnels de ses interventions. En effet, en 2020, l'Itfc a fait preuve de résilience organisationnelle pour faire face aux défis et a approuvé 4,7 milliards de dollars de financement du commerce, dont 2,4 milliards de dollars mobilisés auprès d'investisseurs extérieurs, au profit de 21 pays membres de l'Oci.



En ce sens M. Hani Salem Sonbol, directeur général de l’Itfc a déclaré : « Alors que la pandémie commençait à se propager dans le monde, nous avons très vite réagi pour aider les pays membres à répondre à l'urgence de santé publique et à l'impact socio-économique qui en découlait. »



A l’en croire, leur réactivité à cette crise a atteint deux objectifs : répondre aux besoins immédiats tout en anticipant et renforçant la résistance de nos pays membres sur le long terne. « Le soutien de l’Itfc a été fourni par le biais d'une approche mixte combinant des facilités de financement du commerce et des subventions, ce qui nous a permis d’optimiser notre soutien aux pays qui en avaient le plus besoin. », confie M. Sonbol.



850 millions de dollars Us mobilisés pour atténuer l'impact de la pandémie



Face à l'impact économique sans précédent né de la pandémie du Covid-19, l’Itfc dit avoir rapidement réagi pour pallier aux besoins de ses pays membres avec un plan d'intervention ambitieux de 850 millions de dollars US afin d'atténuer l'impact de la pandémie et soutenir les chaînes d'approvisionnement commerciales.



Le rapport relève à quel point les institutions financières de développement sont essentielles dans les moments de crise. La pandémie de Covid-19 a nécessité des réponses rapides à grande échelle. Logiquement, cette année, les efforts de l’Itfc ont été concentrés sur la provision de moyens de subsistance, le renforcement de la résilience et la relance de la croissance économique de nos pays membres, les responsables d’institution.



D’après les conclusions du rapport, un avenir plus inclusif, durable et résilient pour les pays membres de l'Oci est possible en se concentrant davantage sur le dialogue des politiques, les Objectifs de développement durable (Odd), la régionalisation et en adoptant la technologie comme outils clés pour un meilleur impact.

Bassirou MBAYE





Source : La Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc), membre de la Banque islamique de développement (Bid), a lancé aujourd'hui la cinquième édition de son rapport annuel sur l’efficacité du développement Intitulé « Exploiter les perturbations pour mieux reconstruire ». Ledit rapport fait état, entre autres, de 4,7 milliards de dollars approuvés pour le financement du commerce et des efforts colossaux visant à atténuer l’impact de la Covid-19.Source : https://www.lejecos.com/Financement-du-commerce-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos