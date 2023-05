Financement du projet NDAMIR 3 : Le Sénégal et l’Usaid signent la lettre d’exécution portant sur 18,8 milliards de francs Cfa

Dans son allocution, le ministre sénégalais a indiqué que « cet important concours financier du gouvernement américain traduit, encore une fois, la confiance et l’amitié entre nos deux pays et témoigne du dynamisme de la coopération sénégalo-américaine ».

Pour rappel, dit Mamadou Moustapha Ba, l’objectif de ce projet est de réduire le nombre de décès évitables de mères et d’enfants et d’appuyer la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp), en vue d’améliorer la prise en charge des risques sanitaires grâce à des régimes d’assurance maladie communautaire.



IL a souligné, dans la foulée, « le succès du Projet NDAMIR 2 qui, ayant fédéré le Programme national de lutte contre le Paludisme (Pnlp) et le Projet d’amélioration de la santé de la mère, de l’enfant et du Système d’information sanitaire (Pasmessis), a permis de renforcer les capacités des régions de Kaffrine, Kaolack et Ziguinchor dans la mise en œuvre des interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité maternelle, infanto juvénile et néonatale ».



A travers ce projet, M. Ba rappelle que l’Usaid a accompagné le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de la Couverture maladie Universelle (Cmu) à travers les mutuelles de santé. Avant d’ajouter, par ailleurs, que des résultats positifs ont été enregistrés dans les autres secteurs, notamment celui de l’éducation, justifiant ainsi, selon lui, le financement d’un nouveau programme de Renforcement de la lecture initiale pour tous (REelit) d’un montant de 30 millions de dollars.



En plus de ces résultats « satisfaisants », le ministre a dit ne pouvoir pas manquer de relever et de féliciter l’Usaid, pour sa volonté et son engagement à recourir au mécanisme de financement direct appelé Gouvernement à Gouvernement (G To G) dans le cadre de l’exécution du programme de coopération entre les deux pays.



A l’en croire, l’approche Gouvernement à Gouvernement permet d’aligner l’assistance américaine aux priorités nationales, à la réduction des coûts de transactions, à l’accroissement de la redevabilité, à la responsabilisation des acteurs locaux et à la pérennisation des résultats. A ce propos, il a plaidé auprès de l’administratrice adjointe de l’Usaid, « pour un renforcement et un élargissement de ce pertinent mécanisme G To G à d’autres secteurs ».



Par ailleurs, Mamadou Moustapha Ba a adressé « chaleureusement les félicitations du Gouvernement du Sénégal au Gouvernement américain pour la brillante élection, le 03 mai 2023, de son candidat, Monsieur Ajay BANGA, à la tête du Groupe de la Banque mondiale ».



D’après lui, le Sénégal qui est fier d’avoir soutenu la candidature de M. BANGA, se réjouit, par avance, de pouvoir œuvrer avec lui pour renforcer et approfondir « les excellentes relations de coopération qui existent entre notre pays et le Groupe de la Banque Mondiale ».

Bassirou MBAYE

La Lettre d’Exécution pour le financement du Projet NDAMIR 3 à hauteur d’environ 18,8 milliards francs Cfa (31 000 000 de dollars US), a été signée mardi 23 mai 2023 à Dakar par le ministre sénégalais en charge de l’économie, du plan et de la coopération, Mamadou Moustapha Ba et l’administratrice adjointe de l’Usaid, Paloma ADAMS-ALLEN.Source : https://www.lejecos.com/Financement-du-projet-NDAM...