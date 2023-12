Financement du secteur du transport : La Bnde et le Fdtt signent une convention

Selon un communiqué de presse, la formalisation de ce partenariat est une étape importante entre la Bnde et le Fdtt. Elle intervient, ajoute la même source, à un moment crucial pour le secteur des transports terrestres qui est confronté à de nombreux défis, tels que le vieillissement du parc, les problèmes de mobilité, la qualité du réseau routier, entre autres.



«Cet accord de partenariat vise à soutenir et accompagner les acteurs du secteur des transports terrestres. Les deux institutions vont mutualiser leurs ressources afin de créer des moyens de financement adaptés, conformément au programme de modernisation des transports terrestres lancé par l'État du Sénégal », renseigne le communiqué.



Cette convention s’articule autour des domaines suivants : l’identification des besoins, la mobilisation des ressources financières, la structuration des projets, la participation à la constitution de fonds de garantie, la collaboration sur les crédits, le suivi des remboursements et des projets de modernisation du système de transports terrestres. La Bnde entend prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la réussite de ce partenariat gagnant-gagnant, ainsi que pour faciliter le parcours du client et offrir le meilleur service possible.

