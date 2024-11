Financement pour développer des collectivités territoriales Maguette Sène expose la formule de «Andu Nawle» Selon L'Info, après une semaine de campagne électorale, Maguette Sène, tête de liste de la coalition « La Marche des Territoires/Andu Nawle », a dressé un bilan d'étape, mais aussi exposé la vision et les ambitions de sa coalition pour le développement harmonieux et inclusif des territoires. Satisfait de la stratégie d'inclusion et de dialogue avec les acteurs économiques locaux, Sène souligne l'importance de cette approche participative.

« À l'Assemblée nationale, « La Marche des Territoires/Andu Nawle » s'engage à défendre les intérêts de toutes les couches sociales et à valoriser les richesses de chaque territoire. Chaque territoire mérite d'être entendu et de bénéficier des moyens nécessaires à un développement inclusif », explique-t-il, insistant sur le rôle crucial des acteurs locaux.



« Notre mouvement vise à leur redonner le pouvoir de décision pour répondre aux enjeux quotidiens des Sénégalais, car ils sont les porte-voix des réalités locales. »

Maguette Sène poursuit en affirmant sa vision d'une décentralisation véritable, avec une répartition équitable des ressources financières pour promouvoir un développement équilibré et la souveraineté des territoires.



« La coalition aspire à offrir aux territoires une représentation nationale capable de saisir les vrais défis locaux et d'apporter des solutions adaptées. Le changement ne doit pas être qu'un slogan, mais une réalité concrète pour les citoyens », conclut-il.



