Financements en monnaie nationale en Éthiopie : L'Autorité éthiopienne des marchés financiers et l'Ifc s'associent

«En Éthiopie, les marchés financiers peuvent appuyer le financement d'activités dans des secteurs essentiels pour le développement du pays, comme le logement, les infrastructures, l'agro-industrie, les petites entreprises, et l’atténuation et l’adaptation au changement climatique », lit-on dans le communiqué.



« L’existence d’un marché obligataire en monnaie locale bénéficiant d’une forte participation des investisseurs institutionnels et particuliers nationaux a un impact significatif sur les finances publiques et constitue une source alternative de financement pour les entreprises. L’Ecma travaillera avec tous les partenaires et parties prenantes pour développer un marché des capitaux bien réglementé qui aidera à concrétiser l’émergence d’un marché obligataire opérationnel en Éthiopie », déclare



« Des marchés financiers liquides, diversifiés et bien réglementés sont une source essentielle de financement en monnaie nationale pour les États, les acteurs du secteur financier et les utilisateurs finaux comme les petites entreprises. Le développement des marchés nationaux de capitaux en Éthiopie peut favoriser une affectation plus efficiente des investissements et une meilleure répartition des risques, tout en offrant une source de financement complémentaire au financement bancaire », explique



Ifc collabore avec les gouvernements et les organismes de réglementation afin de promouvoir le développement des marchés de capitaux à long terme et de créer les conditions permettant l’émission et l’échange de titres financiers complexes, comme les obligations notamment, dans le but de stimuler la croissance et de mobiliser des financements pour les projets de développement. Le projet lancé en Éthiopie s’inscrit dans le cadre plus large d’un programme d’Ifc en Afrique.



L’appui d’Ifc permettra au marché financier éthiopien de jouer un rôle essentiel dans le soutien au développement économique du pays en améliorant le cadre relatif à l’émission de titres d’État sur le marché, en renforçant les capacités des investisseurs institutionnels, des organismes de réglementation et des acteurs du marché à participer aux transactions, et en favorisant plus particulièrement l’introduction de nouvelles classes d’actifs comme les obligations vertes.

Source : International finance corporation (Ifc), filiale de la Banque mondiale pour le secteur privé et l’Autorité éthiopienne des marchés financiers (Ecma) ont annoncé le lancement d’un programme visant à soutenir la croissance des marchés nationaux de capitaux en Éthiopie et à accroître l’accès à des financements en monnaie locale dans le pays.Source : https://www.lejecos.com/Financements-en-monnaie-na...

