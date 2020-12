Financial Afrik Awards 2020 : Marie Odile Sène Kantoussan décroche le prix du « meilleur financier de l’année »

Marie Odile Sène Kantoussan, Directrice générale de la CGF Bourse décroche le prix du « Meilleur financier de l’année » 2020 décerné par Financial Afrik, spécialisé dans le traitement et la publication des informations économiques et financières et qui célèbre chaque année « Les 100 qui transforment l’Afrique ».



La directrice générale de CGF gf Bourse depuis 2012, dans le cadre de ses activités à la tête de cette institution, a participé à la structuration de grands projets de levées de fonds et dans la démocratisation des produits financiers. Les avancées notées dans l’amélioration de ses services et produits ont permis à la SGI d’être, par l’entremise de sa Directrice générale, désignée « Meilleur financier de l’année ».



En effet, en 2020, CGF Bourse a obtenu le renouvellement de sa notation en qualité de gestion avec l’agence Wara, avec le maintien de la note cinq étoiles. Aussi, faut-il le noter, CGF Bourse est la seule SGI de l’Union notée tout en étant également certifiée ISO depuis 2005. CGF Bourse a également obtenu en 2020 un agrément en tant que listing sponsor pour l’accompagnement des PME au 3e compartiment de la BRVM.



Tout récemment, la structure dirigée par Mme Kantoussan a obtenu son agrément pour l’exercice de la bourse en ligne, soit la deuxième société d’intermédiation boursière évoluant au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) à obtenir cette autorisation du régulateur du marché financier, le CREPMF. Cette distinction vient couronner une année 2020 qui a débuté par la distinction reçue par Mme Kantoussan en février 2020 de Meilleure SGI de l’UEMOA lors des Awards de la BRVM.



Pour sa part, la directrice générale de la CGF Bourse dit accueillir cette marque de reconnaissance avec beaucoup de fierté et d’humilité. En recevant la distinction, elle a salué « le travail de toute l’équipe de CGF engagée, innovante et déterminée ». Elle tient à préciser qu’ « à ses côtés œuvrent des personnes qualifiées et qui travaillent avec professionnalisme ». A l’en croire, cette synergie est au cœur de l’aboutissement de tous les projets qui ont jalonné les 22 années d’existence de CGF Bourse.



Effectivement, confie Mme Kantoussan enfin, la première édition des CGF open days qui s’est déroulée ce mois de décembre a permis de découvrir ses produits et services ( www.cgfopendays.com ).

Bassirou MBAYE





