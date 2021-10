Flagrant délit de vol avec un téléviseur : A. D. croupit en prison A. D. croupit en prison pour vol. il a été surpris à Cambérène dans une maison en train de dérober un téléviseur. Il a été arrêté et remis aux limiers des Parcelles assainies qui l’ont déféré au parquet pour vol.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 14:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon les sources de « L’As », le mis en cause qui avait pris le téléviseur a tenté de fuir. Mais une vieille dame qu’il a croisée a ameuté les voisins.



Pris de panique, A. D. a tenté de fuir, mais il a été arrêté sur la terrasse de la maison.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos