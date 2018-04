Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Floyd Mayweather dévoile la magnifique suite présidentielle de son hôtel (photo) Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Avril 2018 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien champion de boxe, Floyd Mayweather, a une fois de plus confirmé pourquoi il se surnomme « Money man ». Le boxeur de renommée mondiale a partagé sur son compte Instagram une photo de lui dans sa suite présidentielle à hôtel Burj Khalifa aux Emirats Arabes Unis à Dubaï.



« Descendu de mon avion Air Mayweather, je me suis installé dans ma suite présidentielle au plus grand bâtiment du monde, l’hôtel Armani alias Burj Khalifa puis, je me suis rendu au golfe Arabo-Persique à bord d’un yacht de 168 pieds pour l’anniversaire de mon frère russe @themoneyteamrussia. »

Mayweather est un promoteur de boxe professionnel américain et ancien boxeur professionnel. Il a concouru de 1996 à 2007 et de 2009 à 2015, et a fait un retour sur le ring en 2017. Au cours de sa carrière, il a remporté plusieurs titres mondiaux et est resté invaincu.

Mayweather possède une flotte de voitures, de jets privés et vit dans un grand manoir en Amérique. Il a récemment confié qu’il pourrait acheter le club de Premier League, Newcastle United, et ramener Cristiano Ronaldo en Angleterre.

Crédit photo : unilad

AUTEUR: Gaelle Kamdem



