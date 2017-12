Foire de Koungheul: Bras de fer entre commerçants et la municipalité Il y a presque plus de trois mois, une foire s’est tenue à Koungheul derrière le cinéma. Sachant la Korité proche, le promoteur de la Foire a payé 300 000F CFA à la mairie pour la tenue d’une nouvelle foire. Mais, les commerçants de Koungheul, unis autour d’un seul et même idéal, disent niet et ont battu le macadam pour se faire entendre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2017 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook