Foncier à la mairie de Golf Sud: Le fils de la maire Aïda Sow Diawara, propriétaire de 800 m2... Un autre scandale foncier est apparu à la mairie de Golf Sud gérée par Aïda Sow Diawara, entre la Polyclinique et la plage Malibu. Son fils détient un bail de 800 m2, acte fustigé par les populations.

A l'origine du feu, deux (2) baux détenus par le fiston de la maire Aïda Sow Diawara et le président des Affaires domaniales. Or leur site de 800 m2 appartient au Domaine public.



"Source A" qui a interpellé la mairesse, relaie: " mon fils dispose d'un bail sur ce site , mais cela ne me concerne pas. C'est un citoyen qui s'est occupé, tout seul, de son affaire ".



Pour Racine Bâ, le chargé des Affaires domaniales, " je dispose d'un bail en bonne et due forme délivré par l'Etat, car ce n'est pas la mairie qui délivre un bail sur un Domaine public ".



