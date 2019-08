Fonction publique: Une Plateforme de gestion de carrière des agents, exposée

Une Plateforme de gestion de carrière des agents de la Fonction publique a été exposée aujourd’hui. L’initiative consiste à initier une partie du personnel au fonctionnement de la plateforme, pour une gestion plus efficace des dossiers et actes numérisés.



« Nous avons introduit une plateforme pour juste renouveler la façon de gérer les effectifs. Les papiers administratifs seront mis dans un dossier électronique pour faciliter le travail de gestion du fichier central. Cela les permettra d’être plus efficaces », a expliqué le Directeur de la Prévision des effectifs, de l’Emploi au Ministère de la Fonction publique, Malick Diouf.



Et, il a été révélé que les actes de 1980 à nos jours, sont numérisés. Il suffit d’un clic pour avoir un acte et le remettre à celui qui en a besoin. « Les informations concernant la carrière d’un agent et même, pour les retraités, sont disponible et le requérant peut voir l’évolution de son dossier », a-t-il révélé.











