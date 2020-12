Fonds Covid 19 et aide alimentaire : Une contradiction du montant dépensé relevée

Les autorités impliquées dans la gestion de l’aide alimentaire d’urgence sont incapables de donner des chiffres concordants, concernant le niveau de décaissement du fonds destiné à l’aide d’urgence accordée aux populations. SourceA qui relate cette affaire dans sa parution de ce mercredi, explique que le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, lors de la Session budgétaire, avait déclaré que l’enveloppe globale est de 60 milliards 654 millions F Cfa.



Mais son collègue des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, l’a contredit dans le budget 2021, en affirmant qu’il avait déjà versé à ce Département 63 milliards 370 millions 247 mille 667 F Cfa. Egalement, ajoute le journal, le ‘’Dage’’ de Samba Ndiobène Ka a démenti son ministre, en invoquant 64 milliards F Cfa.

