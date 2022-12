Fonds Covid : Des centaines de millions FCfa détournés au ministère des Sports

En pistant l’argent destiné à la lutte contre le Covid, la Cour a découvert des cas de détournement inouïs dans ce Département. En effet, l’Etat avait octroyé une subvention de 402 millions FCfa. Sur les 205 millions FCfa, la Fédération sénégalaise de Basketball a reversé 50 millions FCfa, en deux tranches à Mamadou Niang Ngom, le DAGE du ministère des Sports, pour le paiement des subventions à d’autres associations et fédérations sportives.



M. Niang a procédé au paiement de subventions en numéraires, pour un montant de 190 millions FCfa sans décision de versement, rapporte "Libération". Dans son rapport, la Cour constate un écart de 140 millions FCfa, entre les montants reversés par la fédération de basket et le total des décharges produites par le DAGE.



De plus, elle note que le paiement des subventions en espèces à des personnes morales, dont le droit privé, est prohibé par les dispositions de l’article du règlement général sur la comptabilité publique.



Pis, aucune pièce justificative pouvant attester de l’effectivité des dépenses d’hébergement et de préparation de l’Afrobasket féminin n’est produite à la Cour.



Pour le paiement en espèces de subventions à des associations pour un montant de 190 millions FCfa, le DAGE Ngom demande une tolérance administrative, par rapport à la violation des dispositions de l’article 104 du RGPC.