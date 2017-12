Fonds communs: « Amadou Ba est un pyromane qui joue au sapeur-pompier », selon le STAF

La volonté affichée du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba, de revoir le système des fonds communs c’était lors du vote de la loi de finance 2018, ce lundi, à l’assemblée nationale, n’est que saupoudrage pour le syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (STAF).



Dans un communiqué, les partisans de Alassane Ba démasquent le ministre Amadou Ba. « Un débat a eu lieu hier à l’hémicycle sur le problème des fonds communs au niveau des régies financières. Le SATF tient à informer l’opinion publique que la réaction du ministre Amadou Ba sur la question est étonnante. Pour ce qui concerne la Direction générale des Impôts et des Domaines, il n’est ni plus ni moins que ‘’le pyromane qui joue au sapeur-pompier’’ ».



« Le dossier a atterri à la Cour suprême car il n’a répondu à aucune de nos interpellations sur la question, ni encontré le syndicat pendant la durée légale », indique le bureau du STAF. Ce dernier d’ajouter que mieux, le 30 avril 2014, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan déclarait ceci dans les journaux télévisés : « ce système recèle des anomalies, jusqu’à présent c’est une question qui est suivie au niveau de la DGID. Je me suis saisi du dossier et j’y apporterai des éléments de réponse. Ce qui est constant, est que toutes les dispositions seront prises pour régler cette question…».



Rien n’a été fait et pis, il a enfoncé le clou en signant au mois de juin un arrêté qui exclut les autres corps du système. « Nous y reviendrons en détail dans un point de presse », promettent Alassane Ba et ses camarades.







