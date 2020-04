Fonds destinés à la Diaspora : Le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ publie la liste des bénéficiaires

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la mobilisation d'un montant de 12,5 milliards FCfa pour assister, soutenir et protéger les Sénégalais de l’extérieur, établis dans les pays touchés par le Covid-19 et qui se retrouvent aujourd’hui dans une situation de vulnérabilité.



M. Amadou Bâ qui a fait face à la presse ce jeudi, a dévoilé la liste des bénéficiaires. « Par cibles prioritaires, nous avons retenu les Sénégalais de l’extérieur en situation de précarité du fait de crise sanitaire, les les Sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régularisation de séjour, les Sénégalais évoluant dans le secteur informel et nos vaillants retraités des foyers qui sont aujourd’hui très exposés, les étudiants non allocataires, les Sénégalais bloqués dans les pays autre que leurs pays de résidence et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l’aide de crise ou de l’assistance sociale du pays d’accueil, les familles des malades et/ou des victimes du Covid-19 », a fait savoir le ministre.



De toutes ces catégories précitées, ajoute-t-il, « nous ne saurions écarter les familles de nos compatriotes vivant au Sénégal. Nombre d’entre elles sont des victimes collatérales et subissent à l’heure actuelle, les répercussions de la baisse d’activité économique de leurs parents expatriés, en raison de la baisse du volume des transferts ».