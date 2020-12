Football - Avec 27 titres nationaux, le Jaraaf ambitionne de conquérir l'Afrique Le Jaraaf fait partie des équipes qui ont été choisies pour représenter le Sénégal à la coupe de la Caf. Il est le plus grand club du Sénégal et celui le plus titré. Khalifa Ndiaye, Directeur sportif de cette équipe, affirme qu'ils ont vécu la pandémie avec difficulté, car ils sont restés 8 mois sans compétir et ils payaient les joueurs mais ils ont pu gérer. M. Ndiaye n'a pas manqué de revenir sur leurs objectifs pour cette saison 2020/2021.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020



