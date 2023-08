Football - Bayern Munich : Pour Thomas Tuchel, le départ de Sadio Mané était «la meilleure solution »

« Il est évident que c’est quelque chose que nous n’avons pas exploité à son plein potentiel, ce qui est mon travail et ma responsabilité, mais dans cette situation particulière, c’était la meilleure solution pour défaire le nœud », a indiqué l’ancien coach du Paris Saint-Germain, de Dortmund et de Chelsea.



Présentement à Singapour où son équipe doit justement affronter l’ancien club de Mané, Liverpool, dans le cadre de la préparation estivale, Tuchel a fait écho à ces sentiments sur le départ du Sénégal.



« Nous avons eu une longue et grosse accolade et nous avons tous les deux convenus que nous n’aimions pas ce qui se passait maintenant, mais nous pensons que c’est pour le mieux dans cette situation », a déclaré l’entraîneur du Bayern.



Le 22 juin 2022, Sadio Mané quittait Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich. Un peu plus d’un an plus tard, l’attaquant sénégalais, dans l’attente de l’officialisation de son départ, ne sera plus un joueur du club bavarois.



Il va s’ajouter au nombre croissant de footballeurs en partance pour l’Arabie saoudite, comme Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, en signant à Al-Nassr, dans le cadre d’une transaction d’un montant de 37 millions d’euros.















Wiwsport