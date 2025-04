Football- CAN U17 : Les Lionceaux concèdent le nul vierge devant la Tunisie APS-L’équipe nationale des moins de 17 ans a concédé le nul vierge devant celle de la Tunisie, en match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, qui se joue au Maroc (30 mars-19 avril).

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

Dominateurs dans le jeu, les Lionceaux ont buté sur une bonne organisation défensive des Tunisiens en première période.



Au retour des vestiaires, les protégés de Pape Ibrahima Faye ont accentué la domination sans toutefois trouver la faille.



Avec ce nul, les Sénégalais et les Tunisiens comptent quatre points. Ils ont une grande chance de disputer les quarts de finale.



Mardi, les champions en titre affronteront la Somalie qui enregistré deux défaites en autant de sorties.



Pour sa part, la Tunisie va rencontrer la Gambie qui a dominé (5-1) la Somalie cet après-midi.



Battus lors de la première journée par les Lionceaux, les ‘’ Baby scorpions’’ se sont ainsi relancés pour la qualification pour les quarts de finale.



