Football-D1 Norvége – J4 : Un but de Pape Habib Gueye permet à Kristiansund de s’imposer face à Tromso (1-0) Ce dimanche, Pape Habib Gueye et Kristiansund BK ont remporté leur rencontre. Le club de Kristiansund a accueilli et battu Tromso par un but à 0 lors de la 4e journée du championnat de première division norvégienne, également appelé Eliteserien.

Une semaine après sa défaite face à Molde FK (2-0), Kristiansund n’a pas tardé à renouer avec la victoire lors de la 4e journée de D1 Norvegienne de la saison 2024. Une victoire qui permet à l’équipe de Pape H. Gueye de se classer à la 3e place du classement.



L’attaquant sénégalais de 24 ans a marqué le seul but de la rencontre, ce qui constitue son deuxième but de la saison en 7 matchs toutes compétitions confondues. Le 24 avril, Kristiansund affrontera Traeff en Coupe de Norvège.

