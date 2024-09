Football - Grosse déception du côté sénégalais : Le Burkina Faso arrache le nul à la 90ie minute Le Sénégal face au Burkina, a infligé une grosse déception à ses supporters. Avec un jeu pas du tout rassurant, les lions de la Téranga menaient sur le faible score d’un but à zéro.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2024 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

Une attaque tatillonne peinait à montrer sa domination devant une équipe burkinabé très résistante et même parfois, très offensive.



Et c’est sur ces moments d’incertitudes et de suspense que le Sénégal a été rejointe au score, à la 90e min.



Ainsi, le Burkina Faso a réussi à tenir en échec à domicile ce vendredi (1-1), le Sénégal, pour son premier match des qualifications pour la CAN 2025, prévue au Maroc. Des commentaires et critiques ne manqueront pas ! A suivre.



