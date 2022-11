Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Football: Kalidou Fadiga accusé d’avoir abandonné son fils et son « ex deuxième femme » ( Sunugal24 ) Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Novembre 2022 à 13:01 | | 0 commentaire(s)| L’ancien international Kalidou Fadiga qui a fait vibré le Sénégal plus particulièrement le monde du foot dans les années 2000 est accusé d’avoir épousé puis abandonné sa femme qui était enceinte à l’époque.



Dans une interview accordée à Sunugal24, la dame Aicha Bah a fait de grandes révélations sur le lion qui se trouve actuellement à Qatar pour apporter son soutien aux champions d’Afrique qualifies pour le mondial.

« kalidou m’avait épousé en la connaissance de ses parents et proches. On était bien au début même s’il y’avait certaines personnes qui tentaient de déstabiliser notre couple. C’est au début de ma grossesse qu’il a commencé à me mener la vie dure. Il m’a même demander d’avorter par peur que sa première femme découvre notre relation », confie-t-elle.

En effet, Aïcha Bah soutient qu’elle a fait cette sortie sur la demande de son fils qui est allé jusqu’à détester sa mère pensant que c’est elle la fautive de sa séparation avec son père: « Si ça ne tenait qu’à moi, j’allais tout gérer seule, comme je l’ai toujours fait d’ailleurs. Mon fils est traumatisé de voir tout le temps son père avec son frère sur les réseaux sociaux. Il ne se lasse de se demander pourquoi il l’a rejeté »

Sunugal24 ne s’est pas arrêté là. La journaliste Khady Seck après avoir essayé de joindre Kalidou Fadiga en vain a fait une immersion dans la maison familiale de Aicha Bah sise aux Mamelles. Là bas, l’équipe de Sunugal24 s’est entretenue avec le frère de la dame qui se dit être un ancien ami de Fadiga et sa sœur.



