Football : L'Olympique de Marseille battu par Leverkusen pour son dernier match de préparation, Iliman Ndiaye sorti sur blessure

Sérieux, mais friable, Marseille a encaissé deux buts en première période, avant de réduire le score grâce à François-Régis Mughe. Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr étaient titulaires tandis que Pape Gueye est entré en seconde période.



Iliman Ndiaye remplacé pour blessure. Pour entamer ce match, le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, a mis en place une équipe type, avec un trio offensif composé d’Ismaila Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, trois joueurs qui sont arrivés cet été.



Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont montré des choses intéressantes, à l’image du match réalisé par leur équipe. Le désormais ancien joueur de Sheffield United a notamment réalisé quelques belles combinaisons avec Sarr, dont une jolie aile de pigeon qui a fait lever le Velodrome (51e).



Malheureusement, Ndiaye n’a pas pu aller au bout des minutes qui lui été sans doute réservées. En effet, il a été remplacé pour blessure après presque une heure de jeu (58e). Sur une action anodine, l’international sénégalais s’est mis à se tenir le mollet droit, s’arrêtant net pour ne pas forcer, avant de céder sa place à Vitinha.



Trop tôt encore pour savoir la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité, mais l’Olympique de Marseille doit déjà s’inquiéter à une semaine des choses sérieuses avec ce déplacement à Athènes.

Wiwsport