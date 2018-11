Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Football: La réponse d’Usain Bolt à ses nombreux détracteurs Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Usain Bolt n’a pas abandonné son rêve de poursuivre une carrière dans le football. La légende du sprint s’en prend à ceux qui le dénigrent, soulignant qu’il a le soutien de plusieurs stars du football.

Le Jamaïcain, huit fois médaillé olympique, a pris sa retraite l’année dernière. Mais il veut devenir footballeur professionnel. Il a effectué des essais avec plusieurs clubs, notamment avec les Central Coast Mariners. Cependant, il n’a pas réussi à signer de contrat.

Usain Bolt a été victime de critiques pour son faible niveau de jeu. L’ancien international irlandais Andy Keogh avait déclaré qu’il n’a pas les capacités d’un footballeur.

« Les gens vont dire ce qu’ils veulent, je suis habitué à cela. Quand j’ai commencé l’athlétisme, les gens avaient une mauvaise opinion de moi mais je leur ai prouvé qu’ils avaient tort », a déclaré Bolt.

« Jouer au football, c’est quelque chose que je veux. Je suis sûr qu’il n’est pas au niveau qu’il était quand il a commencé, tu vois ce que je veux dire ? «

« Je ne le tiens pas à cœur, je ris quand j’entends ces choses parce que j’ai rencontré Patrick Vieira, j’ai rencontré tant de grands footballeurs. J’ai parlé avec Pogba et Raheem Sterling et ils sont heureux de voir que j’essaie, ils me disent ‘allez, tu peux le faire’. Ils me soutiennent. Donc je ne vais pas m’inquiéter de ce que disent certains simples joueurs parce que j’ai des joueurs de haut niveau qui savent que c’est un rêve et qui savent ce que je veux faire. Il ne s’agit pas que d’argent. C’est un rêve, et je veux essayer de voir à quel point je peux être bon », a-t-il souligné.



Crédit photo : jerseypeeps

Gaelle Kamdem



