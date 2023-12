Football-Mondilal U17 : L’Allemagne bat la France et devient la championne du monde L’équipe allemande de football des moins de 17 ans (U17) a été sacrée championne du monde, après sa victoire contre son homologue française aux tirs au but 4-3 (2-2 temps réglementaire), en finale du Mondial de la catégorie disputée samedi au stade Manahan à Surakarta en Indonésie.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

La Nationalelf a remporté la Coupe du monde U17 aux tirs au but, samedi, en Indonésie, face à la France, (2-2, 4-3 aux tab).

D’après « Le Peuple quotidien », Paris Brunner a ouvert la marque pour l’Allemagne à la 29è minute sur penalty, avant que Noah Darvich ne marque le 2è but pour la Mannschaft (51è).



La France, qui a réduit le score par le biais de Saïmon Bouabré (53è), a arraché l’égalisation à la 85è minute grâce à un but de Mathis Amougou.



La séance des tirs au but a souri finalement aux Allemands qui se sont imposés sur le score de 4-3, pour décrocher le titre du Mon- dial U17 pour la première fois de leur histoire.



Le journal rappelle que pour se qualifier en finale, l’Allemagne a éliminé l’Argentine aux tirs au but 4-2 (3-3 temps réglementaire), tandis que la France a pris le meilleur sur le Mali (2-1).



Le Mali a fini troisième de cette 19è édition du Mondial U17, organisée du 10 novembre au 2 décembre en Indonésie, après sa victoire 3-0 contre l’Argentine, vendredi en match de classement.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook