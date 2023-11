Football - Premier League : Nicolas Jackson buteur, Chelsea arrache le nul contre City

Un stade qui s'est calmé après 25 minutes de jeu sur l'ouverture du score d'Erling Haaland, qui transforme un penalty concède par Marc Cucurella. Mais les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas abdiqué et se sont mis à rêver lorsque Thiago Silva a parfaitement coupé un corner de Conor Gallagher pour remettre les pendules à l'heure (1-1, 29e). Plus encore que Sterling a permis à Chelsea de prendre l'avantage (2-1, 37e).



Mais Thiago Silva et sa défense se sont un peu laissés surprendre en fin de première période. De quoi permettre à Manuel Akanji de battre Robert Sanchez (2-2, 45e+1.



Encore, les Bues ratent leur entame de seconde période et ont laissé Haaland inscrire un doublé sur une réalisation peu académique (2-3). De nouveau cueilli à froid, Stamford Bridge tente pourtant de réveiller ses hommes. Un réveil qui ne saura pas trop tarder.