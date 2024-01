Football - Préparatifs de la CAN : Le Sénégal bat sur le fil le Niger, en amical (1-0) L’équipe nationale du Sénégal de football a battu, lundi, pour la septième fois, le Niger, 1-0, lors d’un match amical joué au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le but victorieux a été inscrit dans le temps additionnelde la deuxième période, par Formose Mendy. "APS"

Le Sénégal a globalement dominé la rencontre, mais s’est heurté à une équipe du Niger résistante et bien en place défensivement. Le Niger a joué sans complexe face au champion d’Afrique en titre, durant toute la rencontre.



Le Mena s’est même créé des occasions qui ont un peu secoué la défense sénégalaise, avec parfois, quelques mésententes entre joueurs.



Les meilleurs occasions du Sénégal sont arrivées en fin de première période, avec les frappes lointaines de Nicolas Jakobs (42e mn) et Abdou Diallo (45e mn), mais sont toutes passées loin des cages de Youssoussa Haini.



Le turn-over d’Aliou Cissé en deuxième période, a amené du rythme dans un match dominé par le Sénégal.



Les "Lions" ont assiégé le camp du Ména, pour tenter de trouver la faille nigérienne.



Leurs efforts vont payer en toute fin de partie. Profitant d’un cafouillage dans le camp adverse, Formose Mendy a inscrit l’unique but du match, soulageant ainsi le nombreux public sénégalais venu assister au dernier match des "Lions" à domicile, en perspective de la CAN.



Le Sénégal et le Niger se sont affrontés pour la première fois, en 1963.



